日圓何時可入市 名家專區 2022/06/13 分享： 分享： 日圓基礎因素雖弱，但提防在政治操作下，或使日圓短綫反彈到130兌1美元。 日圓跌至20年低位，並非無因。日本是資源貧乏國，能源及糧食均靠進口，面對現今全球能源及糧食價格高企，對日本經濟的衝擊可想而知。令 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 短綫看1.04美元 今日 歐元 短綫看1.04美元 英鎊 下跌目標維持1.22美元 今日 英鎊 下跌目標維持1.22美元 日圓 提防有機反彈至130 今日 日圓 提防有機反彈至130 澳元 阻力73美仙 今日 澳元 阻力73美仙 紐元 支持位63.5美仙 今日 紐元 支持位63.5美仙 你可能感興趣 歐元 短綫看1.04美元 今日 01:00 歐元 短綫看1.04美元 英鎊 下跌目標維持1.22美元 今日 01:00 英鎊 下跌目標維持1.22美元 日圓 提防有機反彈至130 今日 01:00 日圓 提防有機反彈至130 最新專欄文章 加元 徘徊1.26至1.29 今日 加元 徘徊1.26至1.29 紐元 支持位63.5美仙 今日 紐元 支持位63.5美仙 澳元 阻力73美仙 今日 澳元 阻力73美仙 日圓 提防有機反彈至130 今日 日圓 提防有機反彈至130 英鎊 下跌目標維持1.22美元 今日 英鎊 下跌目標維持1.22美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 加息 歐元 歐洲央行 英鎊 英倫銀行 日圓 日本央行