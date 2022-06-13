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日圓何時可入市

名家專區 2022/06/13

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日圓基礎因素雖弱，但提防在政治操作下，或使日圓短綫反彈到130兌1美元。

日圓跌至20年低位，並非無因。日本是資源貧乏國，能源及糧食均靠進口，面對現今全球能源及糧食價格高企，對日本經濟的衝擊可想而知。令

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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