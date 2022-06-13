【穩經濟】瑞信黃翔：監管指引料將落地 大市迎反彈

瑞信中國/香港地區研究部兼中國股票策略主管黃翔在接受《投資理財周刊》專訪時表示，內地當局早前推出的33項穩經濟措施對股市帶來正面影響，相信A股和港股最近會有一輪反彈，同時，由於之前投資者的參與度和預期都很低，料反彈力度具備一定基礎。

黃翔認為，對股市來說，整體的利好因素主要有兩個，包括1）監管方面，預期月底或有更為清晰的監管指引出台； 2）財政政策發力有利經濟復甦。

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他表示，科網股的下跌是由反壟斷整改開始，而且外資對中資科技股的期望已很低，如果6月底有更為清晰的監管指引出台，政策及預期的透明度將會有所提高，將利好板塊回升。

「從監管層面來說，相信科網公司最壞時期相信已過，可以期待在本月底前或會有大型平台公司完成整改的政策消息落地。屆時，科技股將有確認轉勢的可能。」

此外，黃翔補充指，從上海封城來看，新經濟公司頗有助力，在保障城市物流配送、穩就業方面發揮不小的作用。

對於財政政策方面，黃翔指出，傳統上，刺激經濟主要是靠基建推動，2008年和2015年也用過，但刺激政策邊際效應在遞減，基建很難再大做，而新基建已經建了很多，仍在加大投入，但仍難取代傳統基建行業。

他表示，「接下來，以財政政策刺激經濟的力度會較大，如果大力度的政策刺激能夠及時到位，中國經濟增長還是有機會達到今年的5.5%目標的，中國經濟最危險的時候已經過了。」點擊下圖可查看中國5月經濟數據。

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