【吸金力強】大摩：網易新手遊1個月可收10億

上周科技股帶領港股大反攻，當中手遊股受惠今年第二批遊戲版號發放，升勢強勁。行業第二位的網易 （09999） 由於收入更集中於遊戲業務，較騰訊 （00700） 更能抵擋中國經濟形勢帶來的衝擊，成為防守性佳的選擇。

近期中港股市反彈，風險胃納提升，復甦受惠股成追捧對象。網易未有在本輪反彈浪中落下，因為賣點可由防守性切換至增長憧憬。公司重磅新手遊《暗黑破壞神︰永生不朽》已於6月2日登陸海外市場，並將於6月23日在中國內地及港台地區。遊戲上綫首周日均流水錄得180萬美元，主要貢獻地區為美國（42%）、韓國（22%）及日本（7%）。

雖然《暗黑破壞神︰永生不朽》極為進取的變現系統引起了歐美玩家不滿，但摩根士丹利依然看好遊戲在內地的表現，因為內地玩家更習慣於「充錢變強」。該行現時預期遊戲在內地上綫首月可賺到7至10億元營收，打入最高營收榜首5名，並在之後的月份保持首20位的營收。

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國家新聞出版署6月7日發放新一批共60個網絡遊戲版號，數量多於4月首度復批時的45個，但仍少過2021年版號停審前的月均102個。券商對本輪版號發放反應正面，高盛預料未來版號發放會回復至每月一次的正常步伐，而試點計劃也增添了版號審批的彈性，令一些內容監管較嚴而賺錢能力較佳的作品類別，諸如二次元手遊、武俠MMORPG等未來獲得版號的機會增加。

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