【板塊點睇？】基金經理分析 科技股翻身前景

宏利投資管理大中華區股票部執行總監及高級投資組合經理方君明在接受《投資理財周刊》專訪時表示，在充滿不明朗因素（加息、通脹和戰爭）的波動市下，投資者應聚焦在中長期具結構性增長動力的公司，放棄一些已經過了巔峰的產業如互聯網平台經濟股。

方君明指出，即使是有盈利，而且沒有受到監管政策影響的美國巨型科技股「FAANG」，最近跌幅也十分驚人，科技股下跌並非是中國獨有的現象，更多是受到加息大環境影響。

對於一些在過去兩年受惠「宅經濟」概念而大升的無盈利科技股，方君明認為他們能夠翻身的機會甚微。

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「部分之前炒得好勁的股份，現在跌了50%至60%，就算反彈一倍，都不會回到最高位，而他們的共同點就是雖然未有盈利，但增長故事很動聽。」

「平台經濟股已經發展了10幾年，不再是新事物，中國科技股已經變成低成長、低PE的公司，以前有的憧憬已消失，很多科技股由高位跌下來的幅度十分驚人，即使反彈都未必可以返去以往的全盛時期。」

方君明認為，投資者現在應該要找尋新一代領導市場的強勢股。

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