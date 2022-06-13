中美通脹走向各異 兩地股市影響不同 名家專區 2022/06/13 分享： 分享： 內地及美國上周發表最新通脹表現，後者出乎意料加劇，主因汽油價格屢創新高。 食品及住房成本上漲，帶動美國消費者物價指數按年升8.6%，較4月的8.3%升幅加快，超越3月的8.5%升幅，再創自1981年12 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 2022/06/06 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 迎6月環球股市 未需過分看淡 2022/05/30 迎6月環球股市 未需過分看淡 香港獨角獸 掛美SPAC上市 2022/05/23 香港獨角獸 掛美SPAC上市 穩定幣崩跌啟示 2022/05/16 穩定幣崩跌啟示 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 2022/05/10 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 經濟 美股 指數 通脹 美滙指數 貨幣政策 美滙 加息 美國聯儲局 CPI