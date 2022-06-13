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中美通脹走向各異 兩地股市影響不同

名家專區 2022/06/13

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內地及美國上周發表最新通脹表現，後者出乎意料加劇，主因汽油價格屢創新高。

食品及住房成本上漲，帶動美國消費者物價指數按年升8.6%，較4月的8.3%升幅加快，超越3月的8.5%升幅，再創自1981年12

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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