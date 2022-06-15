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【大行買貨名單】一文看懂 5大行首選股

研究報告 07:10 2022/06/15

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總結本月初距今的大行推介，花旗推介2022年下半年7隻中資股首選股。建銀國際推介2022年下半年十大焦點股。摩根士丹利列出中港焦點股名單。高盛列出首選股名單。瑞銀列出最新港股喜愛股票名單。

花旗推下半年7隻中資股首選股

花旗在6月13日發表港股策略報告表示，維持看好中資股前景，根據歷史趨勢，相信現價已反映美聯儲加息的擔憂，當高效疫苗出現時，內地進一步封城的可能性下降，相信中資股最壞時間已經過去。

花旗推介2022年下半年7隻中資股首選股。目標價見附表。

 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 研究報告

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