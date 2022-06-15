【大行買貨名單】一文看懂 7間大行首選股（第二版）

總結本月初距今的大行推介，花旗推介2022年下半年7隻中資股首選股。 大和推薦6隻中港資本市場的首選股。瑞信列下半年亞太區股市焦點首選股名單。建銀國際推介2022年下半年十大焦點股。摩根士丹利列出中港焦點股名單。高盛列出首選股名單。瑞銀列出最新港股喜愛股票名單。

花旗推下半年7隻中資股首選股

花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達今日（6月15日）表示，內地在4至5月經濟較差時，希望透過數字經濟提振經濟，加上科網監管措施料絕大部份已出台，因此，今年下半年新增互聯網行業為該行「增持」板塊。

花旗推介2022年下半年7隻中資股首選股。目標價見附表。

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