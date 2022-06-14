【豈止消費券】券商料港鐵售樓進入收成期（第二版）

承本文第一版所言，券商料港鐵 （00066） 物業發展進入高收成期，未來3年，平均每年有逾100億元利潤入帳，為業績打底。此外，在「電子消費券」的幫助下，港鐵的香港車務及及租賃業務均具復甦動力，進一步有助其業績增長，甚至每股派息有力跑贏通脹。若參考彭博綜合券商預測資，至截稿前止，平均預料港鐵收入以至每股盈利及派息，在今、明兩年......

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【第一版刊於08：17】

在市場憂慮聯儲局可能加大加息幅度及步伐的憂慮下，恒指昨天急跌3.4%至21067點，惟受惠「電子消費券」的港鐵 （00066） 在香港的車務及及租賃業務均有借勢復甦之餘，其物業發展更被不少券商認為進入高收成期，有助其業績增長，甚至每股派息有力跑贏通脹，並令其昨天股價僅跌約0.5%至41.5元，跑贏大市。

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事實上，港府今年加碼推出的「電子消費券」，自今年4月7日起派發到市民的電子支付工具上，並令新地 （00016） 、信置 （00083） 等旗下大型商場，為4月中的復活節長假期的人流以至零售銷售表現報喜。由於港鐵旗下不乏鐵路沿綫大型商場，理應同樣受惠，所以其股價自4月中起展開上升軌（點擊圖片放大），縱使在昨天的港股大跌市，港鐵股價與上述上升軌仍有些距離。

延伸閱讀：【電子消費券】港鐵3個層面受惠消費券（第三版）

延伸閱讀：【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）

雖然港鐵的香港車務及租賃業務在「電子消費券」的幫助下，的確具復甦動力，但是去年香港車務及租賃相關業務跌勢未止，但跌幅收窄，加上海外車務及本地售樓利潤帶動盈利回升，並提供派息增長動力。花旗亦指，港鐵在2021年成功錄得基本利潤約112億元，勝該行預期，並為自2018年以來最高，主要是有發展物業盈利入帳......

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