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【豈止消費券】券商料港鐵售樓進入收成期（第四版）

研究報告 19:19 2022/06/17

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承本文第一至第三版所言，港鐵 （00066） 除了租賃業務有望港府加碼推出「電子消費券」而出現復甦之外，因其物業發展項目步入收成期，料未來3年，平均每年有逾100億元利潤入帳，可為業績打底。

此外，據里昂近日發表的報告指，港鐵5月營運數據顯示其本地乘客數量迅速恢復正常，達到正常水平77%，相信乘客數量恢復將支持商場和車站商鋪租戶今年上半年的營業額。里昂更將港鐵今、明兩年基本盈利預測分別調升12%及4%，而目標價也相應由49元上調至50元，維持港鐵「買入」的投資評級。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第三版刊於6月14日 19：19】

本文第一版指，券商估計港鐵 （00066） 潛在以百億元計的售樓利潤，可望為港鐵未來3年業績打底。事實上，社交距離放寬後首個開售的大型新盤，由信和置業 （00083） 、嘉華國際 （00173） 及中國海外 （00688） 合作發展之港鐵錦上路站住宅項目「柏瓏」熱賣，整個項目開售不足1個月已售出1,350伙，為發展商合共套現逾123億元，佔已推出單位約95%單位。

房地產服務商戴德梁行最新發表的《2022年第二季住宅市場回顧及展望》指，本年初因爆發大規模疫情，加上地緣政治因素影響，導致香港第一季住宅成交低迷，但隨着本地感染數字於4月起大幅回落，社交距離措施得到放寬，新樓銷售活動重啟，令整體住宅物業成交於第二季明顯回升，本季首兩個月的買賣合約為10,099宗，已超越第一季總數10,056宗。

一手市場迅速復甦

其中，一手市場成交從4月份258宗，大增近6倍至5月份1,492宗；而......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於12：08】

承本文第一版所言，券商料港鐵 （00066） 物業發展進入高收成期，未來3年，平均每年有逾100億元利潤入帳，為業績打底。此外，在「電子消費券」的幫助下，港鐵的香港車務及及租賃業務均具復甦動力，進一步有助其業績增長，甚至每股派息有力跑贏通脹。若參考彭博綜合券商預測資，至截稿前止，平均預料港鐵收入以至每股盈利及派息，在今、明兩年......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

在市場憂慮聯儲局可能加大加息幅度及步伐的憂慮下，恒指昨天急跌3.4%至21067點，惟受惠「電子消費券」的港鐵 （00066） 在香港的車務及及租賃業務均有借勢復甦之餘，其物業發展更被不少券商認為進入高收成期，有助其業績增長，甚至每股派息有力跑贏通脹，並令其昨天股價僅跌約0.5%至41.5元，跑贏大市。

    點擊圖片放大
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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

事實上，港府今年加碼推出的「電子消費券」，自今年4月7日起派發到市民的電子支付工具上，並令新地 （00016） 、信置 （00083） 等旗下大型商場，為4月中的復活節長假期的人流以至零售銷售表現報喜。由於港鐵旗下不乏鐵路沿綫大型商場，理應同樣受惠，所以其股價自4月中起展開上升軌（點擊圖片放大），縱使在昨天的港股大跌市，港鐵股價與上述上升軌仍有些距離。

延伸閱讀：【電子消費券】港鐵3個層面受惠消費券（第三版）

延伸閱讀：【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）

雖然港鐵的香港車務及租賃業務在「電子消費券」的幫助下，的確具復甦動力，但是去年香港車務及租賃相關業務跌勢未止，但跌幅收窄，加上海外車務及本地售樓利潤帶動盈利回升，並提供派息增長動力。花旗亦指，港鐵在2021年成功錄得基本利潤約112億元，勝該行預期，並為自2018年以來最高，主要是有發展物業盈利入帳......

港鐵估值分析，詳見：【下一頁

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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