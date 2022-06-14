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【豈止消費券】券商料港鐵賣樓進入收成期

研究報告 08:17 2022/06/14

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在市場憂慮聯儲局可能加大加息幅度及步伐的憂慮下，恒指昨天急跌3.4%至21067點，惟受惠電子消費券的港鐵 （00066） 在香港的車務及及租賃業務均有借勢復甦之餘，其物業發展更被不少券商認為進入高收成期，有助其業績增長，甚至每股派息有力跑贏通脹，並令其昨天股價僅跌約0.5%至41.5元，跑贏大市。

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

事實上，港府今年加碼推出的「電子消費券」，自今年4月7日起派發到市民的電子支付工具上，並令新地 （00016） 、信置 （00083） 等旗下大型商場，為4月中的復活節長假期的人流以至零售銷售表現報喜。由於港鐵旗下不乏鐵路沿綫大型商場，理應同樣受惠，所以其股價自4月中起展開上升軌（點擊圖片放大），縱使在昨天的港股大跌市，港鐵股價與上述上升軌仍有些距離。

延伸閱讀：【電子消費券】港鐵3個層面受惠消費券（第三版）

延伸閱讀：【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）

雖然港鐵的香港車務及租賃業務在「電子消費券」的幫助下，的確具復甦動力，但是去年香港車務及租賃相關業務跌勢未止，但跌幅收窄，加上海外車務及本地售樓利潤帶動盈利回升，並提供派息增長動力。花旗亦指，港鐵在2021年成功錄得基本利潤約112億元，勝該行預期，並為自2018年以來最高，主要是有發展物業盈利入帳......

港鐵估值分析，詳見：【下一頁

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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