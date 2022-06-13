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美通脹失控 豈止憂加息

名家專區 2022/06/13

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市場繼續發酵中央穩經濟、科企監管風暴已過，中港股市上周大升3%、4%跑贏全球，科技指數更大升近1成（表一）。惟一如本欄上周三文章「科企轉角市阿里等驚喜」中提醒，要捕捉科網股轉勢契機，市場風險還有不少。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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