美通脹失控 豈止憂加息 名家專區 2022/06/13 分享： 分享： 市場繼續發酵中央穩經濟、科企監管風暴已過，中港股市上周大升3%、4%跑贏全球，科技指數更大升近1成（表一）。惟一如本欄上周三文章「科企轉角市阿里等驚喜」中提醒，要捕捉科網股轉勢契機，市場風險還有不少。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 日圓廿年低 樂極恐生悲 2022/06/11 日圓廿年低 樂極恐生悲 透視中港美 - 解構經濟衰退 如何自我實現 2022/06/10 解構經濟衰退 如何自我實現 透視中港美 - 科企轉角市 阿里等驚喜 2022/06/08 科企轉角市 阿里等驚喜 透視中港美 - 美團績後爆上 挾淡還有後勁 2022/06/07 美團績後爆上 挾淡還有後勁 透視中港美 - 就業市場強韌 美息長加長有？ 2022/06/06 就業市場強韌 美息長加長有？ 通脹 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 國債 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 就業 失業率 年金