拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹

沙特阿拉伯有一位名為卡舒吉（Jamal Khashoggi）的記者，長期在美國《華盛頓郵報》撰文，高調批評沙特政府，以至2018年10月進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾總領事館後失蹤。土耳其當局指，卡舒吉已

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