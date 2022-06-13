拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 名家專區 2022/06/13 分享： 分享： 沙特阿拉伯有一位名為卡舒吉（Jamal Khashoggi）的記者，長期在美國《華盛頓郵報》撰文，高調批評沙特政府，以至2018年10月進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾總領事館後失蹤。土耳其當局指，卡舒吉已 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 國金札記 - 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 2022/06/10 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 國金札記 - 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 2022/06/09 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 國金札記 - 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/08 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 美國 特朗普 通脹 拜登 石油 CPI 沙特阿拉伯 人民幣 人權 美元