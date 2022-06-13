李家超班子基本敲定 料京下周拍板 3司長及副司長 合作性強「拍檔」 名家專區 2022/06/13 分享： 分享： 候任特首李家超的班子，基本上已敲定，預料中央在下周拍板及公布。新班子中的3位司長及副司長，都是合作性強的「拍檔」。 留任的財政司司長陳茂波，下屆政府將肩負處理土地房屋的重任，其副司長就是舊拍檔、發展局局 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超：倘不違法 新聞自由空間無限 今日 李家超：倘不違法 新聞自由空間無限 你可能感興趣 李家超：倘不違法 新聞自由空間無限 今日 01:00 李家超：倘不違法 新聞自由空間無限 最新專欄文章 有政戲 - 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 2022/06/10 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 有政戲 - 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 2022/06/09 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 有政戲 - 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 2022/06/08 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 2022/06/07 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 有政戲 - 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 2022/06/06 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 政治 李家超 疫情 林鄭月娥 立法會 習近平 教育局 陳茂波 民建聯 律政司