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李家超班子基本敲定 料京下周拍板

3司長及副司長 合作性強「拍檔」

名家專區 2022/06/13

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候任特首李家超的班子，基本上已敲定，預料中央在下周拍板及公布。新班子中的3位司長及副司長，都是合作性強的「拍檔」。

留任的財政司司長陳茂波，下屆政府將肩負處理土地房屋的重任，其副司長就是舊拍檔、發展局局

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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