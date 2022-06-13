候任特首李家超的班子，基本上已敲定，預料中央在下周拍板及公布。新班子中的3位司長及副司長，都是合作性強的「拍檔」。

留任的財政司司長陳茂波，下屆政府將肩負處理土地房屋的重任，其副司長就是舊拍檔、發展局局

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