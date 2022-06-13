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【通脹殺局】港股遭綁跌 美銀看美股至熊位 (第二版)

研究報告 12:04 2022/06/13

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美國5月CPI同比8.6%，預期和前值8.3%。
通脹數據公佈之後，美股大跌880點，10年期美債收益率突破3.1%，5年期與30年期美債收益率倒掛，顯示市場對經濟極度擔憂。
港股ADR指數也跌去了395.9點，個股跌幅詳見文末附圖。

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從分項看，幾乎所有重要項目都在漲價，如果6月CPI按照當前的環比增速上漲，那麼通脹水準還將更高。美聯儲如果想要控制通脹，可能需要更激進的貨幣緊縮，而更緊的貨幣將加大經濟下行壓力，增加經濟衰退概率。一種可能是美聯儲不得不以經濟衰退為代價換取物價穩定，從而再現當年的「伏爾克時刻」，這也意味美股的調整並未結束。
此外，利率隱含的加息次數增加一次，以每次1/4厘計。

美銀策略分析師Michael Hartnett認為美股熊市反彈不可持續：
一句話總結就是，通脹衝擊尚未結束，利率衝擊剛剛開始，增長衝擊即將到來，美債收益率頂部還沒看到，而美股熊市反彈預期卻太過一致了。
"In short， inflation shock not over， rates shock just starting， growth shock coming， no release valve from peak in yields， bear market rally too consensus."

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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