【通脹殺局】港股遭綁跌 美銀看美股至熊位 (第二版)

美國5月CPI同比8.6%,預期和前值8.3%。

通脹數據公佈之後,美股大跌880點,10年期美債收益率突破3.1%,5年期與30年期美債收益率倒掛,顯示市場對經濟極度擔憂。

港股ADR指數也跌去了395.9點,個股跌幅詳見文末附圖。

從分項看,幾乎所有重要項目都在漲價,如果6月CPI按照當前的環比增速上漲,那麼通脹水準還將更高。美聯儲如果想要控制通脹,可能需要更激進的貨幣緊縮,而更緊的貨幣將加大經濟下行壓力,增加經濟衰退概率。一種可能是美聯儲不得不以經濟衰退為代價換取物價穩定,從而再現當年的「伏爾克時刻」,這也意味美股的調整並未結束。

此外,利率隱含的加息次數增加一次,以每次1/4厘計。

美銀策略分析師Michael Hartnett認為美股熊市反彈不可持續:

一句話總結就是,通脹衝擊尚未結束,利率衝擊剛剛開始,增長衝擊即將到來,美債收益率頂部還沒看到,而美股熊市反彈預期卻太過一致了。

"In short, inflation shock not over, rates shock just starting, growth shock coming, no release valve from peak in yields, bear market rally too consensus."

