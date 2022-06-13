【阿里巴巴股價】阿里挫6%仍企下降軌之上 技術強勢暫保不失（第二版）

美國上周五公布5月CPI意外急升8.6%再挫41年新高，市場對美聯儲急加息持續預期再升温。美股期指延續上周五跌勢，3大股指期貨今早亞洲市齊再挫近1%至2%，拖累亞洲市場上演股滙雙殺一幕。恒指最多挫近700點，惟A股相對靠穩支持港股跌幅早段略收窄，21000關暫保不失。

估值對加息敏感的科技股首當其衝，重磅科技藍籌ATMXJ全綫下滑，當中又以阿里巴巴 （09988） 早段曾挫逾6%跌幅最急。惟阿里上周升破現約處104元的過去1年升大型下降軌，乍現技術轉強訊號後，今早仍守此關鍵水平未失，技術強勢暫未走樣，調整後仍有再炒旗下螞蟻集團完成整改、重啟上市的利好消息。

日、韓、台北亞主要市場，今早上演股滙雙殺一幕。人民幣、新台幣中午同再跌約0.5%，南韓圜更大跌約1.5%，港滙亦再觸7.85弱方兌換保證水平，日、韓、台股分別跌2.5%至3%。

美國上周五公布的5月CPI，出乎預期不跌反升，再創41年新高。超高通脹距離美國聯儲局的2%長期目標甚遠，市場相信聯儲局未來3、4次議息會議，最少繼續加息半厘。美股道指及標指同瀉近3%，科技股納指更大跌3.5%，全周累瀉近6%。標普500指數再跌至3900點關平5月低位，較今年1月初收市高位回落近19%，再迫近高位回落2成的技術熊市警戒綫。

急加息預期再升温，美債全綫價跌息升。2年美債息上周五升近3.07厘，創2008年金融海嘯以來新高，今早再升近3.2厘關；美滙今早再破104.5關，進一步迫近5月升越105關的20年高位（圖四）。

阿里今早低位105.6元，仍企於現約104元的大型下降軌之上......

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