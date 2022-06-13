【百年一劑】通脹 衰退大浪殺至？

美國5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%，按月升1%，再創1981年以來新高。新冠疫情大流行衍生出百物騰貴的趨勢，彷如一百年前西班牙大流感結束後的故事正在重演。

追溯至一百年前西班牙大流感結束後，美國經濟很快重回正軌，貨幣政策並沒有收緊，而商品需求旺盛。不過，由於鋼鐵和煤炭行業出現大罷工，鐵路擁堵和航運短缺，加劇了供應鏈瓶頸，商品價格明顯走高。

不過，天風證券報告指，過去一年的美國已重演了一百年前的歷史，但這只是歷史前半場的大流行和大通脹。一百年前的那段歷史，最終在後半場以通縮和蕭條結尾。

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁】

看到這裡，你或會想與當下新冠疫情有何相似？

從當前數據看，這一輪美國企業部門的補庫周期基本告終，庫存拐點已經來臨。（持續更新）

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