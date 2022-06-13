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【百年一劑】通脹 衰退大浪殺至？（第三版）

研究報告 17:08 2022/06/13

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美國5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%，按月升1%，再創1981年以來新高。新冠疫情大流行衍生出百物騰貴的趨勢，彷如一百年前西班牙大流感結束後的故事正在重演。

追溯至一百年前西班牙大流感結束後，美國經濟很快重回正軌，貨幣政策並沒有收緊，而商品需求旺盛。不過，由於鋼鐵和煤炭行業出現大罷工，鐵路擁堵和航運短缺，加劇了供應鏈瓶頸，商品價格明顯走高。

不過，天風證券報告指，過去一年的美國已重演了一百年前的歷史，但這只是歷史前半場的大流行和大通脹。一百年前的那段歷史，最終在後半場以通縮和蕭條結尾。

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

看到這裡，你或會想與當下新冠疫情有何相似？

從當前數據看，這一輪美國企業部門的補庫周期基本告終，庫存拐點已經來臨

----

（第二版更新於16：05分）

今年一季度美國企業庫存投資對GDP按季折年率的貢獻，從2021年四季度的5.3%回到1.1%。去除價格因素後，今年一季度美國實際私人庫存已超過疫情前的同期水平。（見組圖）

回顧20年前，庫存量與銷售額的比率（又稱：庫銷比）是美國經濟增速的穩定領先指標，兩者高度負相關。當前庫銷比開始築底上行，供需拐點逐漸浮現，該行判斷美國經濟增速回落或成定局。

----

（第三版更新於17：07分）

一般生產供應鏈環節可分成3部分，包括製造業、批發商和零售商。今年一季度兩大美國零售商Walmart和Target受高庫存拖累影響銷售下滑，這些企業開始取消未來訂單，以降價去庫。

然而，零售商的降價去庫只是開端，終端供需逆轉的壓力將很快傳遞到批發商和生產商，並觸發各環節去庫，進而帶動更廣泛的價格下行和經濟減速。

由於零售商最先感知終端供需情況，該行表示，目前已從供不應求，變為供過於求，並開始減少未來訂單轉向降價去庫存。再者，批發商的庫銷比尚在底部波動，製造商的庫銷還在回落。（持續更新） 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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