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「龍城」重建計劃暗湧處處

名家專區 13:42 2022/06/13

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市建局早前啟動涉資逾150億元的九龍城「龍城」重建計劃，屬於該局近年最大規模的單一重建計劃，不過九龍城舊樓重建潛力大，多年來已有不少發展商或投資者「插旗」，為市建局重建大計帶來暗湧。

...

欄名 : 樓市分析

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