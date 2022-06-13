「龍城」重建計劃暗湧處處 名家專區 13:42 2022/06/13 分享： 分享： 市建局早前啟動涉資逾150億元的九龍城「龍城」重建計劃，屬於該局近年最大規模的單一重建計劃，不過九龍城舊樓重建潛力大，多年來已有不少發展商或投資者「插旗」，為市建局重建大計帶來暗湧。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 土地供應 口水戰持續 01:00 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 增「即食」土地供應？ 01:00 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 加快土地供應才是王道 17:00 2021/09/22 加快土地供應才是王道 最新專欄文章 核心舖龍頭地位不復見 2022/06/09 核心舖龍頭地位不復見 新盤熱賣 樓市旺勢延續 2022/05/26 新盤熱賣 樓市旺勢延續 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 2022/05/19 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 息口極低變偏低 樓價可企穩 2022/05/14 息口極低變偏低 樓價可企穩 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 2022/04/26 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 收購 九龍城區 啟德 尚賢居 市建局 九龍城 發展商