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【應對通脹】現金為王？ 萬億資管總監Phil Orlando籲增持現金

財金猛人追蹤 14:12 2022/06/13

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美國5月通脹出乎預期再創新高，原先料通脹已見頂的一眾好友頓時滿地眼鏡碎。現管理高達6310億美元（折合4.95萬億港元）資產的投資管理公司Federated Hermes（美：FHI），其投資總監兼大好友的Philip Orlando（Phil Orlando）卻在通脹高企下籲客戶增加現金比重提高至6%為歷來最高。通脹預示現金購買力下跌，Phil Orlando此舉有何盤算？

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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