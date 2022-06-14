本周開局風起雲湧，美國聯儲局的加息步伐隨時一下子超出預期達至0.75厘，市場不安情緒急速升溫。在加息決定未塵埃落定之前，市場定必大玩「過山車」，筆者建議散戶以不變應萬變，減低捲入跌市旋渦的風險。

▼ 點擊圖片放大

美國上周五公布的5月份CPI意外勁升，按年加速至8.6%，創下40年以來歷史新高。其中，能源價格攀升3.9%，食物價格攀升1.2%，物價上漲範圍亦較預期為廣。在通脹屢創新高下，令市場估計美國聯儲局的加息力度加大，9月加息速度有望放緩的預期極速消散。

事實上，無論是食品還是能源，短期內均有可能繼續上升。市面上一些美國大型食品供應商和連鎖餐廳，如卡夫亨氏（美：KHC）、麥當勞（美：MCD）等已表示，由於成本壓力顯著，他們將繼續提高價格。美國最大的肉類加工商泰森食品（美：TSN）亦表示，截至4月2日，3個月期間該公司的牛肉產品價格平均上升了24%。另外，由於動物飼料、貨運和人工費用均有所增加，該公司當季成本增加15%。

供應鏈持續受壓，成為通脹加劇的一大原因。令人憂慮的是，這個難題在短期內未見曙光。全球最大的運輸公司之一的DHL貨運部門的負責人表示，明年港口擠擁的情況或得到緩解，其背後主要原因是新的集裝箱運輸船陸續交付，而需求亦將從疫情高位回落。惟仍不足以讓全球供應鏈恢復到新冠疫情之前的水平。由此看來，供應鏈的壓力導致了商品供不應求，價格隨之上升，通脹與日俱增。

美國聯儲局將於周二（14日）及周三（15日）議息，投資者觀望聯儲局主席鮑威爾在記者會上的發言，以及聯儲局公布的官員對利率的預測。此前，市場或出現一遍混亂，下行壓力極大。

若要避開這個跌市旋渦，筆者建議散戶暫時忍手，不要胡亂買貨較好，待市場進一步消化這個負面消息才進場。

即使要買貨，也應選擇與市場周期敏感度較低的股票，例如有「國民保險」之稱的聯合健康集團（美：UNH）、北美最大的廢棄物處理公司Waste Management（美：WM），以及軍工股洛歇馬丁Lockheed Martin（美：LMT）就是筆者的心水之選。他們的基本面「夠穩」，且有一定派息能力，可以成為投資者股票組合入面其中一間用作保守、增值的公司。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入 ），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽，

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...