新東方破圈賣貨 網絡直播疫後迎產業革命 中國 08:00 2022/06/14 分享： 分享： 疫情期間造就不少「直播神話」，上海封城期間劉畊宏直播跳操一周漲粉近3000萬，最近又有此前因受到「雙減」政策衝擊的新東方轉型賣農產品大火，3天漲粉157萬，周一股價也一度大漲100%，成了疫情過後第一個產業爆點。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 疫下宅家 劉畊宏內地平台直播健身操圈2200萬粉（組圖） 2022/04/21 疫下宅家 劉畊宏內地平台直播健身操圈2200萬粉（組圖） 劉畊宏健身直播爆火 國台辦：兩岸間交流獲得實在好處 2022/04/27 劉畊宏健身直播爆火 國台辦：兩岸間交流獲得實在好處 新東方授課式直播帶貨爆火 網友：買個桃子上了節英文課 2022/06/12 新東方授課式直播帶貨爆火 網友：買個桃子上了節英文課 你可能感興趣 疫下宅家 劉畊宏內地平台直播健身操圈2200萬粉（組圖） 15:10 2022/04/21 疫下宅家 劉畊宏內地平台直播健身操圈2200萬粉（組圖） 劉畊宏健身直播爆火 國台辦：兩岸間交流獲得實在好處 13:25 2022/04/27 劉畊宏健身直播爆火 國台辦：兩岸間交流獲得實在好處 新東方授課式直播帶貨爆火 網友：買個桃子上了節英文課 17:22 2022/06/12 新東方授課式直播帶貨爆火 網友：買個桃子上了節英文課 網紅 主播 中國市場 疫情 經濟 上海 中國