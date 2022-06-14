新東方破圈賣貨 網絡直播疫後迎產業革命

疫情期間造就不少「直播神話」，上海封城期間劉畊宏直播跳操一周漲粉近3000萬，最近又有此前因受到「雙減」政策衝擊的新東方轉型賣農產品大火，3天漲粉157萬，周一股價也一度大漲100%，成了疫情過後第一個產業爆點。

...