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新東方破圈賣貨 網絡直播疫後迎產業革命

中國 08:00 2022/06/14

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疫情期間造就不少「直播神話」，上海封城期間劉畊宏直播跳操一周漲粉近3000萬，最近又有此前因受到「雙減」政策衝擊的新東方轉型賣農產品大火，3天漲粉157萬，周一股價也一度大漲100%，成了疫情過後第一個產業爆點。

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