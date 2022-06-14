比亞迪回調 A股難獨撑

美國通脹失控，急加息預期引發美股3大指數上周五同瀉近3%或以上後，昨日亞洲時段美股期指全綫續挫，科技股納指期貨再瀉近3%。亞洲市場同步上演股滙雙殺，港、日、韓股市同挫逾3%的同時，南韓圜單日曾瀉1.5

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