比亞迪回調 A股難獨撑 名家專區 2022/06/14 分享： 分享： 美國通脹失控，急加息預期引發美股3大指數上周五同瀉近3%或以上後，昨日亞洲時段美股期指全綫續挫，科技股納指期貨再瀉近3%。亞洲市場同步上演股滙雙殺，港、日、韓股市同挫逾3%的同時，南韓圜單日曾瀉1.5 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美通脹失控 豈止憂加息 2022/06/13 美通脹失控 豈止憂加息 透視中港美 - 日圓廿年低 樂極恐生悲 2022/06/11 日圓廿年低 樂極恐生悲 透視中港美 - 解構經濟衰退 如何自我實現 2022/06/10 解構經濟衰退 如何自我實現 透視中港美 - 科企轉角市 阿里等驚喜 2022/06/08 科企轉角市 阿里等驚喜 透視中港美 - 美團績後爆上 挾淡還有後勁 2022/06/07 美團績後爆上 挾淡還有後勁 汽車 港股 恒生指數 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 美團－W（03690） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 阿里巴巴－SW（09988） 新能源