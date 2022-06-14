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煤礦綠化政策 三一高速增長

名家專區 2022/06/14

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中港兩地股市昨日下挫，國企指數更跌超過3.5%，收報7340點，樂觀是守住50天綫，反覆上升走勢未變。至於三一國際（00631）昨日逆市上升，由於推動智慧礦山和智能綠色港口，配合中央煤礦綠化政策，有助

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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2022/06/13
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市帳率 市盈率 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 習近平 三一國際（00631） 人民幣 板塊 銀行

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