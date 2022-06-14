煤礦綠化政策 三一高速增長 名家專區 2022/06/14 分享： 分享： 中港兩地股市昨日下挫，國企指數更跌超過3.5%，收報7340點，樂觀是守住50天綫，反覆上升走勢未變。至於三一國際（00631）昨日逆市上升，由於推動智慧礦山和智能綠色港口，配合中央煤礦綠化政策，有助 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版） 2022/06/13 【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版） 中字股實力談 - 增長有保障 金風估值平 2022/06/11 增長有保障 金風估值平 中字股實力談 - 【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版） 2022/06/10 【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版） 中字股實力談 - 刺激汽車消費 敏實盈利增加 2022/06/10 刺激汽車消費 敏實盈利增加 中字股實力談 - 【二萬二攻防】港股大漲小回 100天綫攔路虎（第四版） 2022/06/09 【二萬二攻防】港股大漲小回 100天綫攔路虎（第四版） 市帳率 市盈率 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 習近平 三一國際（00631） 人民幣 板塊 銀行