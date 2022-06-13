通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 國際 22:26 2022/06/13 分享： 分享： 去年底以來，為美國股市基本面敘事帶來較大轉折的事件有三，首先是美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）去年11月30日的參議院聽證會上，撤回高通脹是暫時性的說法，然後到了今年2月24日，烏克蘭戰爭爆發影響力也大，最新近的，或是美國上周五出乎預期地強勁的通脹數據。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 女性主義成商業潮流 或好心做壞事？ 2022/06/10 女性主義成商業潮流 或好心做壞事？ 必需品也滯銷 美超市連發盈警 2022/06/08 必需品也滯銷 美超市連發盈警 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/08 英事先張揚 冬季有停電危機 你可能感興趣 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 22:46 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 20:59 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 女性主義成商業潮流 或好心做壞事？ 16:05 2022/06/10 女性主義成商業潮流 或好心做壞事？ 最新專欄文章 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 今日 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 國金札記 - 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 2022/06/10 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 國金札記 - 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 2022/06/09 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 宏觀分析 美股 經濟數據表現 經濟衰退 加息 消費者信心指數 美國 美國聯儲局 通脹 鮑威爾