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通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去

國際 22:26 2022/06/13

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去年底以來，為美國股市基本面敘事帶來較大轉折的事件有三，首先是美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）去年11月30日的參議院聽證會上，撤回高通脹是暫時性的說法，然後到了今年2月24日，烏克蘭戰爭爆發影響力也大，最新近的，或是美國上周五出乎預期地強勁的通脹數據。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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