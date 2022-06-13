【舖租回升】餐飲業率先起動 進駐黃金地段 名家專區 14:00 2022/06/13 分享： 分享： 通關尚未有時間表，零售業仍未全面復甦 ，核心區舖位吉舖仍多，加上租金下跌，正給予機會讓餐飲業拓展業務。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 商舖投資 危中有機 2022/03/26 商舖投資 危中有機 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 民生區商舖率先受惠 2022/05/04 民生區商舖率先受惠 你可能感興趣 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 10:42 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 15:58 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 商舖投資 危中有機 00:06 2022/03/26 商舖投資 危中有機 最新專欄文章 專家樓論 - 冷馬變成熱門馬 今日 冷馬變成熱門馬 專家樓論 - 壓縮樓價 圓上車夢 2022/06/11 壓縮樓價 圓上車夢 專家樓論 - 重中之重！ 2022/06/11 重中之重！ 專家樓論 - 前人種樹 2022/06/10 前人種樹 專家樓論 - 按息隨時上升 小業主點揀好？ 2022/06/09 按息隨時上升 小業主點揀好？ 物業出租 商舖 餐飲 零售 餐廳 銅鑼灣