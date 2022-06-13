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【舖租回升】餐飲業率先起動 進駐黃金地段

名家專區 14:00 2022/06/13

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通關尚未有時間表，零售業仍未全面復甦  ，核心區舖位吉舖仍多，加上租金下跌，正給予機會讓餐飲業拓展業務。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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