施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長

由於通脹維持在30多年以來的高位，投資者正思考着如何可令通脹降溫。在2021年初通脹開始回升時，經濟學家認為通脹只屬「暫時性質」而不予理會，但價格急速上漲無疑已令他們大感意外。就目前來看，通脹似乎將持

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