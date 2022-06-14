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施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長

名家專區 2022/06/14

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由於通脹維持在30多年以來的高位，投資者正思考着如何可令通脹降溫。在2021年初通脹開始回升時，經濟學家認為通脹只屬「暫時性質」而不予理會，但價格急速上漲無疑已令他們大感意外。就目前來看，通脹似乎將持

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟學家及策略師

欄名 : 名家觀點

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2022/06/10
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中國 經濟 美國 美元 通脹 歐洲 貨幣政策 加息 美國聯儲局 失業率

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