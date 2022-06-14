施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 名家專區 2022/06/14 分享： 分享： 由於通脹維持在30多年以來的高位，投資者正思考着如何可令通脹降溫。在2021年初通脹開始回升時，經濟學家認為通脹只屬「暫時性質」而不予理會，但價格急速上漲無疑已令他們大感意外。就目前來看，通脹似乎將持 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟學家及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 2022/06/10 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 2022/06/09 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 中金：政策落實有力 復工復產在即 2022/06/08 中金：政策落實有力 復工復產在即 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 2022/06/07 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 安本：ESG投資可達萬億級別 2022/06/03 安本：ESG投資可達萬億級別 中國 經濟 美國 美元 通脹 歐洲 貨幣政策 加息 美國聯儲局 失業率