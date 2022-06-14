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【通脹衝擊】光大：美國加息激進 尋找確定性景氣行業

研究報告 07:45 2022/06/14

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本周最大的亮點無疑是周四的美聯儲FOMC利率決議，美國5月CPI超預期爆表，市場預計美聯儲更激進，將在6月、7月和9月的會議上均加息50個基點，關於加息75個基點的討論聲也日漸熱烈。目前，普遍預計本周美聯儲議息會議大概率還是加50個基點，加息75個基點概率近20%。現階段，市場預期美國基準利率在年末將達到2.75%-3.0%，高於美聯儲3月發布的中性利率水平（2.4%），反映了市場對加息路徑比較激進的預期。

美國疫情以來的高通脹，是美國政府在美聯儲大量擴表支持下，短時間內大規模派現，供需極度不匹配所致。悲觀情形下，美國CPI同比增速將在2季度維持在8%左右水平，並且在年末緩慢回落至7.0%，全年CPI同比增速大約為7.9%。在此背景下，市場對美聯儲的加息預期可能進一步增強。

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欄名 : 大行有路捉

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