美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 名家專區 2022/06/14 分享： 分享： 去年底以來，為美國股市基本面敘事帶來較大轉折的事件有三，首先是美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）去年11月30日的參議院聽證會上，撤回高通脹是暫時性的說法，然後到了今年2月24日，烏克 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 2022/06/13 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 2022/06/13 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 國金札記 - 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 2022/06/10 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 美國 金融 零售 通脹 加息 美國聯儲局 失業率 經濟衰退