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美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去

名家專區 2022/06/14

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去年底以來，為美國股市基本面敘事帶來較大轉折的事件有三，首先是美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）去年11月30日的參議院聽證會上，撤回高通脹是暫時性的說法，然後到了今年2月24日，烏克

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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美國 金融 零售 通脹 加息 美國聯儲局 失業率 經濟衰退

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