嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 名家專區 2022/06/14 分享： 分享： 本港確診個案近日增至約800宗，加上七一回歸慶典逼近，有建制派表示，北京高度關注香港的疫情走勢。據悉，立法會部分對外活動已取消，並要求議員提高防疫意識，本月底特首林鄭月娥餞別午宴應否如期舉行，議員亦意 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 2022/06/13 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 有政戲 - 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 2022/06/10 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 有政戲 - 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 2022/06/09 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 有政戲 - 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 2022/06/08 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 2022/06/07 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 政治 七一回歸 慶典 立法會 疫情 香港 林鄭月娥 行政會議 快速測試 行管會