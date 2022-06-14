嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫

本港確診個案近日增至約800宗，加上七一回歸慶典逼近，有建制派表示，北京高度關注香港的疫情走勢。據悉，立法會部分對外活動已取消，並要求議員提高防疫意識，本月底特首林鄭月娥餞別午宴應否如期舉行，議員亦意

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