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大跌市下神奇股表演!

名家專區 02:30 2022/06/14

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美國五月份消費者物價指數CPI出人意表地勁升8.6%，再創四十年新高，歐美股市即晚急跌，影響所及，周一環球各地股市紛紛跟隨，中國內地股市跌幅已算是較為溫和，上證指數跌二十九點，即不足1%，港股則跌七百

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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