大跌市下神奇股表演! 名家專區 02:30 2022/06/14 分享： 分享： 美國五月份消費者物價指數CPI出人意表地勁升8.6%，再創四十年新高，歐美股市即晚急跌，影響所及，周一環球各地股市紛紛跟隨，中國內地股市跌幅已算是較為溫和，上證指數跌二十九點，即不足1%，港股則跌七百 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「超高息」運動鞋服零售龍頭 2022/06/10 「超高息」運動鞋服零售龍頭 投資坐標 - 非真皮包包盈利激增前景佳! 2022/06/08 非真皮包包盈利激增前景佳! 投資坐標 - 中短線波幅技法 2022/06/07 中短線波幅技法 投資坐標 - 炒股實戰三大忌！ 2022/06/03 炒股實戰三大忌！ 投資坐標 - 名錶抗通脹超高息吸引！ 2022/06/01 名錶抗通脹超高息吸引！ 渝太地產（00075） 東岳集團（00189） 東方表行（00398） 天德化工（00609） 理文化工（00746） 神冠控股（00829） 中國海洋石油（00883） 華新手袋國際控股（02683） 金嗓子（06896） 股票