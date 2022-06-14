【車股展望】3大因素分析 汽車股下半年可跑出

近期內地當局推多項汽車行業扶持政策，包括降汽車購置稅率及新能源汽車下鄉政策。消息推動汽車板塊隨大市回升。對於汽車行業的下半年的前景，東吳證券指出，對行業全面看好。

東吳證券從3個角度分析汽車股的前景。

分析1：刺激政策帶動需求持續恢復

從政策方面，汽車購置稅減半，配合地方汽車消費刺激政策，有望帶動2022年汽車銷量增190萬輛，全年批發銷量2,350萬輛，按年增11.6%。對比2008、2015、2020年三次刺激汽車消費政策，料延續性刺激政策，進一步刺激2022年之後的汽車消費，托底2023年終端汽車需求。

需求維度，1億輛規模乘用車於2022至2025年逐步進入集中換購期。考慮成熟乘用車市場以週期性換購及年輕一代首購為主體的消費類型，料2014至2018年消費的1億輛規模乘用車於2022至2025年有望進入集中換購期，周期上行趨勢明確。



分析2：全面復工復產帶動供給恢復

受疫情影響地區陸續推動復工復產，4月以來車企逐步恢復正常生產，預計隨着供應鏈能力、安全生產等各方面工作逐步推進，受疫情影響生產的車企將全面實現正常生產。

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