【美股熊市】急加息預期飆升 美股技術入熊亞洲股滙續挫

美國上周五公布5月CPI意外急升8.6%，再創41年新高。通脹失控推升急加息預期連日升温，繼續震盪股滙債市。美股3大指數昨晚全綫大跌近3%至5%，標普500指數高位累瀉逾2成，標誌美股正式進入技術熊市。

美股入市，加上美滙衝越105關再創20年新高。股滙雙殺繼續於亞洲市場上演，日股今早再挫逾2%、韓股跌逾1%，台股、A股早段同跌約1%。港股恒指早段再跌逾300點後，跌幅減半至不足150點，表現相對堅穩。科技藍籌ATMXJ早段大跌後跌幅急收窄，惟在美聯儲急加息預期下，高估值科網股短綫反彈空間仍難捕捉。最快要待本周四美聯儲交待對息口、通脹及經濟最新評估，才作新部署。

美股標指昨大跌4%，由今年1月紀錄高位累計回落逾22%，跌逾2成技術熊市界綫；市場稱為美股「恐慌指數」的VIX指數，昨晚急抽升至34以上高位。

美通脹失控，更大刀濶斧的加息行動似乎是唯一出路。利率期貨最新預期，6月加息0.75厘的機會接近9成半、7月再加0.75厘的機會亦逾8成，至9月再加最少0.5厘或以上的機會逾8成，至12月聯邦基金利率最少升至3.75厘，較1星期前預測高出足足一厘。

高估值科技股對急加息最敏感，科技股納指再挫4.7%，由去年11月高位累瀉逾33%......

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