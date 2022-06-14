【衰退危機】已到「沃爾克時刻」？ 渣打Steven Englander料聯儲局可能加息1厘

美國5月通脹破頂，市場對本月聯儲局加息的預期愈叫愈高，繼巴克萊、摩通和高盛將加息預期上修至0.75厘，渣打銀行 （02888） G-10外匯研究全球主管Steven Englander的估算更高。他揚言聯儲局有機會加息高達1厘，全因當前或已達沃爾克時刻（Volcker Moment） 。沃爾克時刻對投資市場有何影響？事實上， 「末日博士」 魯比尼（Nouriel Roubini）去年6月便已警告沃爾克時刻將會出現。

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁】

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