  • 28°C
香港時間 : 2022616日 (週四) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【衰退危機】已到「沃爾克時刻」？ 渣打Steven Englander：聯儲局要挽市場信心（第二版）

財金猛人追蹤 09:27 2022/06/16

分享：

分享：

美國5月通脹破頂，市場對6月聯儲局加息的預期愈叫愈高，繼巴克萊、摩通和高盛將加息預期上修至0.75厘，渣打銀行 （02888） G-10外匯研究全球主管Steven Englander的估算更高。他揚言聯儲局有機會加息高達1厘，全因當前或已達沃爾克時刻（Volcker Moment） 。沃爾克時刻對投資市場有何影響？事實上， 「末日博士」 魯比尼（Nouriel Roubini）去年6月便已警告沃爾克時刻將會出現。

6月16日凌晨，聯儲局議息會議結果出爐，加息與市場近日預期的0.75厘一致，主席鮑威爾稱加息四分三厘不是常態，但7月議息會議可能加息0.5厘或0.75厘，若經濟數據繼續指向高通脹，Steven Englander的加息1厘及沃爾克時刻的推論亦可能會應驗。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【應對通脹】現金為王？ 萬億資管總監Phil Orlando籲增持現金
2022/06/14
【應對通脹】現金為王？ 萬億資管總監Phil Orlando籲增持現金
【摩笛拒奏】王傳福要比亞迪當「快魚」兼供貨Tesla 大摩唔受落予超低目標價
2022/06/10
【摩笛拒奏】王傳福要比亞迪當「快魚」兼供貨Tesla 大摩唔受落予超低目標價
【內房危機】郁亮變陣出擊 萬科成小型內房救星？（第二版）
2022/06/09
【內房危機】郁亮變陣出擊 萬科成小型內房救星？（第二版）
【日圓跌穿5.9】黑田東彥為貶值開綠燈 投資日圓有乜揀？（第三版）
2022/06/08
【日圓跌穿5.9】黑田東彥為貶值開綠燈 投資日圓有乜揀？（第三版）
【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
2022/06/07
【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
經濟 宏觀分析 貨幣政策 滯脹 經濟衰退 美國聯儲局 通脹 失業率

下一篇文章

【抗通脹+贏加息】港鐵本地乘客數量迅速恢復 里昂調升目標價到50元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版