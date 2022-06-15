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【報復式消費】疫後需求復甦 券商睇好邊隻消費股？

財金猛人追蹤 12:11 2022/06/15

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隨着上海在6月1日解封，逐步復工復產，早前受影響的消費股亦開始自低位反彈。建銀國際發表報告指，隨着多個城市的防疫措施解除，或放寬，在受疫情影響最嚴重的地區如上海，將出現延後需求反彈，相信中國消費將在下半年逐漸復甦，不過整體消費仍須面對以下三大隱憂。

三大隱憂包括：

1）整體宏觀經濟疲弱，在防疫措施放寬後，經濟需要時間來恢復；

2）就業市場情況較嚴峻，或打擊居民消費意欲；

3）各省市派發的消費券刺激作用相對有限。

建銀國際認為，即將到來的「618購物節」，是各大零售商去庫存的一大機會，因在疫情最嚴峻的4、5月，零售銷售明顯減弱，「618」的到來有助刺激需求回暖。

此外，雖然多個城市為刺激消費而推出消費券，但對整體消費帶來的效果有限，該行以深圳為例，測算在派發消費券後，對深圳的全年零售提振僅佔0.2%至0.3%，不過，該行相信提供消費補貼，在短期內，將有助提振消費市道。

    點擊圖片放大

另一方面，各大生產商面對大宗商品價格上升所帶來的成本壓力，該行看好一些有能力將生產成本轉嫁至消費者的公司，尤其是在食品及飲品行業。

在消費行業當中，建銀國際看好的首選股為以下4間公司，點擊下圖可看該行看好以下公司的原因及目標價。

    點擊圖片放大
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在今年首5個月，原材料價格大升，棕櫚油、大麥、玉米價格分別按年升53%、54%及23%，該行相信原材料和糧食價格將維持在高位，並認為，若生產商無法將平均售價提升，毛利率將受到擠壓。

報告來源：建銀國際

編輯：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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