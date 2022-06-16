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【疫後機遇】 國航東航 需求復甦 （第二版）

研究報告 21:33 2022/06/16

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展望2022年下半年，交通運輸公司具備一定的防禦屬性。光大證券研究指出，航空機場需求有望逐步恢復，股價提前基本面修復，當中建議關注中國國航 （00753） 、中國東方航空 （00670） 和中國南方航空 （01055） 等。此外，光大證券認為公路公司重回穩定增長，仍具防禦價值。

行情回顧︰

國內外疫情反覆，交通運輸各板塊大幅波動。

截至2022年5月27日，（中信）運輸行業指數2022年以來跌幅約為1.5%，小於滬深300指數跌幅（19%），排名在所有中信一級行業相對靠前，主要原因除了疫情影響外，在大盤整體表現較弱的背景下，交通運輸公司具備一定的防禦屬性。

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欄名 : 券商有路捉

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