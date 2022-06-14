約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始

英國保守黨上周否決對約翰遜（Boris Johnson）的不信任動議，令今年噩運纏身的他得以避過逼宮，保住首相大位。然而，這次慘勝恐怕是約翰遜下台夢魘的序幕，主因多達4成黨友的不信任比率，凸顯保守黨內部嚴重分裂，約翰遜政府未來施政難度將有增無減，甚至已與跛腳鴨沒有分別。

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