約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 國際 18:38 2022/06/14 分享： 分享： 英國保守黨上周否決對約翰遜（Boris Johnson）的不信任動議，令今年噩運纏身的他得以避過逼宮，保住首相大位。然而，這次慘勝恐怕是約翰遜下台夢魘的序幕，主因多達4成黨友的不信任比率，凸顯保守黨內部嚴重分裂，約翰遜政府未來施政難度將有增無減，甚至已與跛腳鴨沒有分別。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 2022/06/13 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 必需品也滯銷 美超市連發盈警 2022/06/08 必需品也滯銷 美超市連發盈警 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 你可能感興趣 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 22:26 2022/06/13 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 22:46 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 20:59 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 最新專欄文章 國金札記 - 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 今日 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 2022/06/13 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 國金札記 - 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 2022/06/10 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 國金札記 - 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 2022/06/09 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 國金札記 - 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/08 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 政治 選舉 醜聞 約翰遜 英國 英國保守黨 下台 補選