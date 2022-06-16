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【車股前景】三大中資券商 評新能源車贏面（附券商目標價）（第三版）

研究報告 16:19 2022/06/16

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多項汽車扶持政策於近期正式實施，例如降汽車購置稅率、推行新能源汽車下鄉政策等等。受消息刺激，汽車板塊股價上揚，下文將歸納中金、中信、東吳證券對新能源車股的個別點評。

專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

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中金公司：

小鵬汽車－W （09868）

目標價：123元

評級：跑贏大市

評語：

2022年第二季即將結束，小鵬汽車供需穩步回升，並計劃推出多項基於激光雷達的新技術，包括：自適應巡航控制（ACC-L）、車道中心控制（LCC-L）等等。小鵬汽車在智能駕駛技術和功能方面處於領先地位，前景利好。

車輛交付量方面，其較上月增長12.5%至10,125輛。肇慶工廠恢復雙班制，產能開始恢復到疫情前的水平。

預計高銷量車型如P7、P5的銷售額將顯著上升，有助提升公司的毛利率。第二季或要面臨來自電池成本的壓力，但仍在市場預期之內。此外，碳酸鋰價格自2022年第二季度一直回落，成本略有改善。

四月、五月是低谷，但最糟糕的時期已經過去。當進入6月底，預計小鵬汽車將開始以更高的價格交付訂單，第三季度供需會進一步改善。

【一文看清】回顧新能源車股6月動向【下一頁

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    +2

吉利汽車 （00175）

目標價：17元

評級：跑贏大市

評語：

吉利汽車發布5月銷量數據，銷量按年下降7%，但按月增長23%至89,070輛。銷售量方面，車款「LYNK」和「吉利幾何」分別按月增長10%和23%至11,339和8,967輛，「極氪」銷量按月飆升103%至4,330台。

銷量按月提昇明顯，訂單充足，隨著上海等地疫情緩和，5月份開始，吉利的地區供需雙雙回升。公司產能利用率達至50%以上，批發銷售成交量按月增長23%。

吉利一級、二級供應商複工復產，原材料供應商重回正軌，上游產能提升。同時，公司主要產品需求強勁，大量累積訂單尚未交付，預售訂單依然充足。

乘用車購置稅減免和消費復甦亦是利好因素，中金估計吉利的銷量在6月或會繼續上漲。

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    +2

長城汽車 （02333）

目標價：20元

評級：跑贏大市

評語：

長城汽車2022年5月銷量為80,062輛（按年跌7.9%但按月增長48.9%），海外銷售額按月增長59.3%至12,317輛。產量和銷售額有所改善。

長城汽車1至5月累計銷量41.7萬輛，完成了2022年銷售目標的22%，中金認為全年銷售目標具挑戰性，但亦預計6月產銷量會進一步增長至10萬輛。

隨著汽車購置稅減免政策落地，預計供需狀況會繼續改善。2022年下半年的月銷量有望超過15萬輛甚至接近20萬輛。

 

報告來源：中金、中信、東吳證券

編輯：陳文政

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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