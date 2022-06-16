【券商精選】大摩焦點股息率6.4厘 16隻高息股未來一周除淨 息率最高23厘

16隻高息股將於未來一周除淨，當中，股息率逾14厘的有3隻，股息率最高23.7厘（見附表），「收息一族」記低以下日子！

中石油 （00857） 將於6月20日除淨，派末期息0.11311港元，連計已派中期息0.15653港元，全年共派息0.26964港元，較2020年多派息32%，全年股息率6.4厘。

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