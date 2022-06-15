普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 名家專區 2022/06/15 分享： 分享： 普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德和新興市場本地貨幣債券策略基金經理管志齡，分享對亞洲區當前投資環境和前景，以及新興市場固定收益資產的看法。雖然面臨短期不利因素，但我們認為亞洲美元債券、更廣泛的新興市場 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳兆德 普徠仕亞洲債券策略基金經理管志齡 普徠仕新興市場本地貨幣債券策略基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 2022/06/14 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 2022/06/10 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 2022/06/09 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 中金：政策落實有力 復工復產在即 2022/06/08 中金：政策落實有力 復工復產在即 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 2022/06/07 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 中國 經濟 美國 美元 金融 通脹 貨幣政策 加息 基金 商品