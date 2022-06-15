普徠仕：亞洲固定收益資產吸引

普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德和新興市場本地貨幣債券策略基金經理管志齡，分享對亞洲區當前投資環境和前景，以及新興市場固定收益資產的看法。雖然面臨短期不利因素，但我們認為亞洲美元債券、更廣泛的新興市場

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