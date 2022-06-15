  • 25°C
香港時間 : 2022615日 (週三) 02:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普徠仕：亞洲固定收益資產吸引

名家專區 2022/06/15

分享：

分享：

普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德和新興市場本地貨幣債券策略基金經理管志齡，分享對亞洲區當前投資環境和前景，以及新興市場固定收益資產的看法。雖然面臨短期不利因素，但我們認為亞洲美元債券、更廣泛的新興市場

...

撰文 : 陳兆德 普徠仕亞洲債券策略基金經理
管志齡 普徠仕新興市場本地貨幣債券策略基金經理

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長
2022/06/14
施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長
瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動
2022/06/10
瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動
專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊
2022/06/09
基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊
中金：政策落實有力 復工復產在即
2022/06/08
中金：政策落實有力 復工復產在即
施羅德投資：亞洲科技股仍然可期
2022/06/07
施羅德投資：亞洲科技股仍然可期
中國 經濟 美國 美元 金融 通脹 貨幣政策 加息 基金 商品

上一篇文章

議息前先放料 加息可去幾盡？

下一篇文章

備慌．備跌．免輸銀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫
嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫
選股情報 - 反艇
反艇
美股易跌難彈 恒指下試二萬
美股易跌難彈 恒指下試二萬
【美股熊市】高盛估6、7月連環急加息共1.5厘 美股直墮技術熊市 （第二版）
【美股熊市】高盛估6、7月連環急加息共1.5厘 美股直墮技術熊市 （第二版）
有政戲 - 李家超班子基本敲定 料京下周拍板
李家超班子基本敲定 料京下周拍板
投資坐標 - 大跌市下神奇股表演!
大跌市下神奇股表演!