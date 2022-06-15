中銀向橫行 不日將突破

中銀香港（02388）昨日攀升4.8%，收報30.55元，總成交金額5.52億元。其技術分析指標自4月以來守穩0水平，走勢偏穩，待打破上落格局，阻力約31元關鍵。

技術分析：保歷加通道上落

回說中銀香港走

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