中銀向橫行 不日將突破 名家專區 2022/06/15 分享： 分享： 中銀香港（02388）昨日攀升4.8%，收報30.55元，總成交金額5.52億元。其技術分析指標自4月以來守穩0水平，走勢偏穩，待打破上落格局，阻力約31元關鍵。 技術分析：保歷加通道上落 回說中銀香港走 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 美股易跌難彈 恒指下試二萬 2022/06/14 美股易跌難彈 恒指下試二萬 中電力收集 守住50周綫 2022/06/11 中電力收集 守住50周綫 華潤電力整固 走勢逐步改善 2022/06/10 華潤電力整固 走勢逐步改善 長汽見底 引擎開動 2022/06/09 長汽見底 引擎開動 突破50周綫 信光好世界 2022/06/08 突破50周綫 信光好世界 銀行 行業 分析指標 滙豐控股（00005） 長城汽車（02333） 中國電力（02380） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 大灣區 人民幣