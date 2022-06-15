潤燃可以買 盈利穩增長 名家專區 2022/06/15 分享： 分享： 內地股市昨先急跌後倒升，可惜國企指數最終下跌收場但守住50天綫，反覆上升走勢未變，只是大市短期走勢可能震盪，不妨留意防守性較強的股份，華潤燃氣（01193）未來盈利勝在穩增長，加上股價出現「雙底」，可 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【死守210】恒指兩個支持位（第四版） 2022/06/14 【死守210】恒指兩個支持位（第四版） 中字股實力談 - 煤礦綠化政策 三一高速增長 2022/06/14 煤礦綠化政策 三一高速增長 中字股實力談 - 【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版） 2022/06/13 【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版） 中字股實力談 - 增長有保障 金風估值平 2022/06/11 增長有保障 金風估值平 中字股實力談 - 【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版） 2022/06/10 【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 天然氣 華潤燃氣（01193） 板塊