潤燃可以買 盈利穩增長

內地股市昨先急跌後倒升，可惜國企指數最終下跌收場但守住50天綫，反覆上升走勢未變，只是大市短期走勢可能震盪，不妨留意防守性較強的股份，華潤燃氣（01193）未來盈利勝在穩增長，加上股價出現「雙底」，可

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