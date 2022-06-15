  • 25°C
香港時間 : 2022615日 (週三) 02:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

潤燃可以買 盈利穩增長

名家專區 2022/06/15

分享：

分享：

內地股市昨先急跌後倒升，可惜國企指數最終下跌收場但守住50天綫，反覆上升走勢未變，只是大市短期走勢可能震盪，不妨留意防守性較強的股份，華潤燃氣（01193）未來盈利勝在穩增長，加上股價出現「雙底」，可

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【死守210】恒指兩個支持位（第四版）
2022/06/14
【死守210】恒指兩個支持位（第四版）
中字股實力談 - 煤礦綠化政策 三一高速增長
2022/06/14
煤礦綠化政策 三一高速增長
中字股實力談 - 【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版）
2022/06/13
【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版）
中字股實力談 - 增長有保障 金風估值平
2022/06/11
增長有保障 金風估值平
中字股實力談 - 【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版）
2022/06/10
【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 天然氣 華潤燃氣（01193） 板塊

上一篇文章

樓價升幅 愈估愈窄

下一篇文章

中銀向橫行 不日將突破
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫
嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫
選股情報 - 反艇
反艇
美股易跌難彈 恒指下試二萬
美股易跌難彈 恒指下試二萬
【美股熊市】高盛估6、7月連環急加息共1.5厘 美股直墮技術熊市 （第二版）
【美股熊市】高盛估6、7月連環急加息共1.5厘 美股直墮技術熊市 （第二版）
有政戲 - 李家超班子基本敲定 料京下周拍板
李家超班子基本敲定 料京下周拍板
投資坐標 - 大跌市下神奇股表演!
大跌市下神奇股表演!