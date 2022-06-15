租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 名家專區 09:00 2022/06/15 分享： 分享： 近年本港經濟不景，加上移民潮影響，住宅租金上升乏力，面對未來入伙盤大軍壓境，住宅租金難言有大升空間，適逢加息周期展開，投資者供款成本或有所增加，變相進一步蠶食收租回報。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 樓市分析 相關文章 公營房屋供應 需要這個「結果」 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 你可能感興趣 公營房屋供應 需要這個「結果」 01:00 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 增「即食」土地供應？ 01:00 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 最新專欄文章 「龍城」重建計劃暗湧處處 2022/06/13 「龍城」重建計劃暗湧處處 核心舖龍頭地位不復見 2022/06/09 核心舖龍頭地位不復見 新盤熱賣 樓市旺勢延續 2022/05/26 新盤熱賣 樓市旺勢延續 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 2022/05/19 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 息口極低變偏低 樓價可企穩 2022/05/14 息口極低變偏低 樓價可企穩 物業出租 差餉物業估價署 香港物業 拆息 收租 供樓負擔 加息