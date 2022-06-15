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租盤供應增遇上加息周期  投資受兩面夾擊

名家專區 09:00 2022/06/15

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近年本港經濟不景，加上移民潮影響，住宅租金上升乏力，面對未來入伙盤大軍壓境，住宅租金難言有大升空間，適逢加息周期展開，投資者供款成本或有所增加，變相進一步蠶食收租回報。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

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