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約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始

名家專區 2022/06/15

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英國保守黨上周否決對約翰遜的不信任動議，令今年噩運纏身的他得以避過逼宮，保住首相大位。然而，這次慘勝恐怕是約翰遜下台夢魘的序幕，主因多達4成黨友的不信任比率，凸顯保守黨內部嚴重分裂，約翰遜政府未來施政

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

報道系列 : 約翰遜執政危機系列

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