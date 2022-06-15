約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 名家專區 2022/06/15 分享： 分享： 英國保守黨上周否決對約翰遜的不信任動議，令今年噩運纏身的他得以避過逼宮，保住首相大位。然而，這次慘勝恐怕是約翰遜下台夢魘的序幕，主因多達4成黨友的不信任比率，凸顯保守黨內部嚴重分裂，約翰遜政府未來施政 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 報道系列 : 約翰遜執政危機系列 最新專欄文章 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 2022/06/14 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 國金札記 - 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 2022/06/14 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 2022/06/13 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 國金札記 - 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 2022/06/10 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 國金札記 - 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 2022/06/09 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 英國 約翰遜 英國保守黨 文翠珊 戴卓爾