出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 名家專區 2022/06/15 分享： 分享： 七一臨近，據悉為迎國家領導人來港，港府已做好準備，最新的安排是，出席慶典的高官、嘉賓及近千名工作人員，本月23日起要作7天閉環隔離安排，但大部分只需首4天在家隔離，後3天則住酒店。 港府原打算 僅酒店7 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 2022/06/14 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 有政戲 - 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 2022/06/13 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 有政戲 - 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 2022/06/10 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 有政戲 - 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 2022/06/09 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 有政戲 - 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 2022/06/08 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 政治 七一回歸 習近平 疫情 林鄭月娥 酒店 北京 機場 小學 律政司