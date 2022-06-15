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出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離

名家專區 2022/06/15

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七一臨近，據悉為迎國家領導人來港，港府已做好準備，最新的安排是，出席慶典的高官、嘉賓及近千名工作人員，本月23日起要作7天閉環隔離安排，但大部分只需首4天在家隔離，後3天則住酒店。

港府原打算 僅酒店7

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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