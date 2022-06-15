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去年首選股翻身有望！

名家專區 02:30 2022/06/15

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盡管美股早一晚續大跌至進入熊市令亞太區股市周二亦跟隨向下，但內地股市在銀行和其他金融股帶動下尾市反彈轉跌為升，上證指數收升33點即約1%至三千二百八十八點，為三個月以來的高位，恒指末段亦追回失地，收市

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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