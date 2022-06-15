去年首選股翻身有望！ 名家專區 02:30 2022/06/15 分享： 分享： 盡管美股早一晚續大跌至進入熊市令亞太區股市周二亦跟隨向下，但內地股市在銀行和其他金融股帶動下尾市反彈轉跌為升，上證指數收升33點即約1%至三千二百八十八點，為三個月以來的高位，恒指末段亦追回失地，收市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 大跌市下神奇股表演! 2022/06/14 大跌市下神奇股表演! 投資坐標 - 「超高息」運動鞋服零售龍頭 2022/06/10 「超高息」運動鞋服零售龍頭 投資坐標 - 非真皮包包盈利激增前景佳! 2022/06/08 非真皮包包盈利激增前景佳! 投資坐標 - 中短線波幅技法 2022/06/07 中短線波幅技法 投資坐標 - 炒股實戰三大忌！ 2022/06/03 炒股實戰三大忌！ A股 比亞迪股份（01211） 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 東方表行（00398） 震雄集團（00057） 美股 葉氏化工（00408） 理文化工（00746） 金嗓子（06896）