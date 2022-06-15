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【高息股動向】拆解電盈「大刁」售產套現48億 9厘股息望再升?（第二版）

名家專區 12:15 2022/06/15

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高息電訊股電訊盈科 （00008） 公布「大刁」，向合作夥伴聯想集團 （00992） 出售2項資產部份權益，涉資近48億元。受消息刺激，電盈今早股價最多升約2%，買家聯想早段曾跌近3%。

電盈今次交易出售資產，即使部份出代價為以近2成高溢價收取聯想股份，並設6個月禁售期。惟即時套現亦有約40億元，有望增加向股東派息或進行回購，進一步推升現已近9厘的股息率。

電盈今次出售的2項資產，分別為PCCW Lenovo Technology Solutions80%及電訊盈科網絡服務20%權益，總代價約為6.14億美元（折合約47.9港元）。當中約5.14億美元為現金代價，其餘1億美元由聯想發行合共8,642萬股代價股份。每股發行價折合約9.03元，較昨日收市溢價約19%。

兩項資產去年除稅後及非經常項目淨利分别24.3億美元及15.8億美元，按出售股權比例合計，市盈率約27倍，在當今市況紛亂、現金為王的情況下，已算不錯作價。即使計及約6分1交易代價以高溢價收取股份，仍可說除笨有精。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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