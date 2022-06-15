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【史詩級恐慌】通脹 加息 衰退 有幾驚？（第三版）

研究報告 18:57 2022/06/15

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美國5月通脹再創40年新高，5月消費物價指數（CPI）按年升8.6%，按月升1%。隨着「3月通脹見頂」的論調破滅，市場料美國聯儲局為控通脹，將會繼續加息。據芝加哥商品交易所的Fed Watch最新數據，通脹爆表使得市場對6 月、7月議息每次加息75基點的預期急速升溫。值得留意美國將於今晚凌晨公布議息結果。

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在此背景下，解決高通脹成為美聯儲的首要任務，惟信達證券預計直到三季度底，美國的高通脹都很難消退。

美國逃不開的經濟衰退，是為了遏制高通脹不得不付出的代價。

從歷史上看，在不制造衰退的前提下降低高通脹的可能性不大，但即便如此，美國經濟的衰退風險也不會對此輪加息產生制約，因為經濟衰退是美國解決高通脹問題必須要付出的代價。

專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

再者，能源和食品通脹上漲動力還在。

能源價格通脹
由於俄烏戰爭地緣政治博奕，國際油價進一步上漲。5月30日布倫特原油價格已達每桶122美元，6月7日又再次突破120美元關口，現報121美元左右。此外，WTI期貨價格也一路攀升。（見圖二）由於能源市場供給端受限，後續俄烏間衝突不確定性仍存，該行認為油價上漲的動力仍舊存在。

食品價格
俄烏衝突出現繼續衝擊全球糧食供應鏈，進一步推升各國本已高企的食品通脹，最直接的衝擊在於糧食供給面的收窄。皆因地緣政治衝突阻礙了兩國糧食作物在世界範圍內的流通，加劇全球範圍內供給矛盾。從高頻數據，食品CRB指數可見持續上揚（見圖三）

除能源和食品通脹衝突外，還有需求高漲、供應鏈短缺、勞動力短缺等影響核心通脹。

----

（第三版更新於18：50分）

該行認為，當前美國還面臨供應鏈瓶頸、勞動力短缺引起成本上漲等衝擊，這些供給側問題短期內難以解決，因此聯儲局與通脹的抗衡可能是場持久戰。綜合而言，眾多因素未來或將阻礙通脹的回落，在基數擾動下，信達認券認為一直到第三季度底，美國的高通脹都很難消退。

下版再談聯儲局加息對中國影響

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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