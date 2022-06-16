【經濟冷鋒？】高盛分析 三大因素影響本港經濟復甦

高盛近日發表對香港本地消費復甦的看法，指香港經濟正從第一季爆發的第五波疫情中復甦，不過，由於近日新增確診個案有上升的趨勢，相信短期內社交距離不會進一步放寬，加上本地息口有機會隨美國加息而上升，將為香港的經濟復甦之路蒙上陰影。

更多文章：

【報復式消費】618電商節就到 券商睇好邊隻消費股？

【板塊點睇？】基金經理分析 科技股翻身機會（附科技股估值及大行目標價）

從過去兩年的經驗來看，每當疫情回落至較低水平，本港經濟都能出現比較快的復甦，不過，在旅遊業未能復甦的情況下，對家庭收入及消費帶來影響。

高盛指出，私人消費開支佔香港GDP約66%，故對經濟復甦有重要影響，由於目前消費水平仍遠低於2019年，該行相信復甦空間仍非常大。不過，零售消費復甦前景仍受1）旅遊限制、2）確診個案回升及3）息口上升等三大因素影響。

該行測算，在政府的三大財政措施帶動下，有助刺激私人消費回升，不過以全年計，或只帶動全年GDP上升約0.3%。

以下為高盛對香港經濟相關的一些預測及分析。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

一、派發1萬元消費券

在4月發放首階段消費券後，香港本地零售顯著回升11.7%，有助帶動本地消費回暖。

二、保就業計劃，降低失業率

2022保就業計劃，向僱主提供為期三個月（即2022年5月、6月和7月）的工資補貼，以協助他們保留現時僱員。

三、為受疫情重創的行業提供援助

向旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業等提供補助。

高盛指出，雖然政府推出以上措施，但第一季GDP仍疲弱，該行故下調對香港2022年GDP增長預測至按年增長0.3%，低於彭博綜合預期的1%增長。

中長期來看，推動香港經濟增長因素有以下三項：

1）大灣區投資增加

2）香港作為人民幣離岸中心，帶動金融中心地位提升

3）土地供應增加，有助帶動經濟發展

報告來源：高盛

編輯：陳紫瑩

...