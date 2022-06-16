【通脹與中國】通脹陰霾罩股市 中金：中國下半年獨善其身

美國5月CPI意外創新高，通脹擔憂又爆發，中國投資者關注內地在是次全球通脹中能否獨善其身。中金就認為，全球通脹會經由3個渠道傳入中國，不過中國有其獨特優勢緩解衝擊，料下半年中美通脹走向分化，全年內地CPI增長的中值或為2.1%左右的溫和水平。

現時全球正在發酵的通脹風險，中金將之拆解出兩個短期因素、四個中期因素，並料通脹中樞或將趨勢性上行，滯脹非暫時性擔憂。短期來看，疫情與衝突加劇供應風險：

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中長期看，老齡化、綠色轉型、全球產業鏈重構、和平紅利下降或將導致供給彈性下降，通脹中樞或將趨勢性上行，滯脹非暫時性擔憂。

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同樣的衝擊 不一樣的通脹

展望下半年，雖然中金同樣預料中國要承受俄烏衝突帶來成本推升的通脹，但有3個因素令中國的通脹升溫情況得以壓制，中美通脹分化或繼續：

1. 美歐增長放緩壓制需求驅動的通脹；

2. 人民幣滙率或前弱後穩 /強，減輕輸入性通脹壓力；

3. 內地疫情反復與金融周期下行壓制內需。

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